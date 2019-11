Si firma Frog e nessuno sa chi sia. Sono invece diventati subito oggetto di ammirazione i disegni che questo misterioso artista ha incollato sui muri di Crotone facendoli letteralmente apparire uno di seguito all'altro in varie zone del centro. Sei finora i disegni che, dal 9 novembre, il misterioso artista ha incollato sui muri sporchi della citta'. Si tratta, infatti di Poster Art, ovvero disegni realizzati su carta e poi appiccicati sui muri. Il primo disegno apparso era una 'bambina con il libro' che si puo' ancora ammirare in via Raimondi (nei pressi del Duomo). Il giorno dopo e' apparso in piazza Lea Garofalo il disegno di una Venere (probabilmente ispirata dal dipinto del Botticelli), incollato al muro del castello che si trova poco dietro a chiosco di un bar. Nelle settimane successive Frog ha fatto apparire altre tre opere tra cui un Cristo con Madonna sotto i portici di piazza Pitagora e infine un Charlie Chaplin apparso sul muro del municipio nella centralissima piazza della Resistenza.

Dettagli Creato Sabato, 23 Novembre 2019 11:36