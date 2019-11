Sorpreso con marijuana destinata allo spaccio, 20enne arrestato nel Crotonese

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 20enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti i militari hanno notato il giovane che, alla loro vista, è scappato per la vie cittadine. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana divisa in dosi. La perquisizione è stata estesa all'abitazione del 20enne e ha permesso di rinvenire, oltre al materiale per la pesatura, altri 33 grammi della stessa sostanza stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il giovane è finito agli arresti domiciliari.

Dettagli Creato Sabato, 16 Novembre 2019 15:07