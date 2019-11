Plastic free, Cotronei aderisce alla campagna #iosonoambiente

"Sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, al recupero ed al riciclo, alla riduzione della plastica. Partendo dal basso e coinvolgendo le nuove generazioni, continua in questa direzione l'azione dell'Amministrazione Comunale che punta ad essere plastic free per la tutela dell'ambiente e della biodiversità". È quanto dichiara l'assessore all'ambiente Vincenzo Girimonte annunciando e invitando a partecipare al dibattito in programma per lunedì 18 novembre, alle ore 10.30, nella Sala delle Conferenze in piazza della Solidarietà.

Cotronei aderisce alla campagna lanciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare #iosonoambiente coinvolgendo gli alunni delle scuole cittadine. Al dibattito oltre a Girimonte, interverranno anche il Sindaco Nicola Belcastro e il Colonnello Nicola Cucci, comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro.