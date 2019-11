Il genero maltratta sua figlia, lui gli spara: fermati entrambi a Isola Capo Rizzuto

Aveva sparato al genero, per maltrattamenti ai danni della moglie. Per questo i carabinieri di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, hanno arrestato un 63enne del luogo, ritenuto responsabile di tentato omicidio, e sottoposto contestualmente a fermo di indiziato di delitto, per maltrattamenti in famiglia, il genero 39enne. Il 63enne avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro il genero, mentre quest'ultimo si apprestava a salire a bordo della propria auto, mancando di poco il bersaglio ma colpendo comunque la carrozzeria. I motivi del gesto sarebbero riconducibili ai ripetuti maltrattamenti in danno della moglie e dei figli da parte del giovane che, al termine degli accertamenti, è stato sottoposto a fermo. L'arma, seppur legalmente detenuta, i bossoli ed il restante munizionamento sono stati sequestrati. Terminate le formalità di rito, entrambi sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del comando, in attesa di essere trasferiti presso la casa circondariale di Crotone, come disposto dal pm di turno della procura di Crotone.

