Minaccia datore di lavoro con un coltello, ai domiciliari 34enne nel Crotonese

Ha minacciato il proprio datore di lavoro con un coltello dopo avere lamentato il fatto di non essere stato pagato per una prestazione lavorativa. Un uomo di 34 anni di Crucoli, in provincia di Crotone, e' stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ciro' Marina. L'arma usata dal trentaquattrenne e' stata sequestrata dai militari. Il protagonista della vicenda, che e' residente nel comune del Crotonese cosi' come il suo datore di lavoro, verra' giudicato nei prossimi giorni con il rito direttissimo.

Dettagli Creato Sabato, 09 Novembre 2019 14:25