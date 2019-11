Tutto pronto per l'11esima Sagra della Castagna di Cotronei

Tutto pronto per la tradizionale "Sagra della Castagna" di Cotronei (Kr) che quest'anno spegne le sue prime undici candeline.

"Stiamo ricevendo prenotazioni da tutta la Calabria e dal resto del Sud Italia. Tante le telefonate dalla Puglia e dalla Sicilia" con queste parole Salvatore Chimento, Coordinatore dell'Associazione culturale "Circolo Noi con Voi", organizzatore dell'evento, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'interessamento all'evento che inizierà nei prossimi giorni.

Continua Chimento "Negli anni si è puntato affinché, detta manifestazione, diventasse la "festa di tutti", a tal proposito, si è cercato di fare rete con le realtà del territorio, come la Pro Loco di Cotronei, il gruppo missionario "Mamme Margherita", l'Unitalsi, l'Avis, l'associazione "Angolo 12", l'Associazione "Mani senza frontiere", l'Associazione "Diverso da chi?". Di fondamentale importanza è il patrocinio del Comune di Cotronei e dell'UNCEM Calabria".

L'evento, che si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 novembre prevede un ricco programma che spazierà dalla cultura alla gastronomia ed alla musica.

Nel dettaglio il programma prevede venerdì 8 alle ore 10 il concorso di disegno, canto e poesia presso la Sala delle Conferenze di Cotronei. Alle 17, in onore di San Martino, in Piazza della Solidarietà si terrà la degustazione di VINI, prodotti calabresi e caldarroste, a cura di "Terramar Calabria", con musica live.

Sabato 9 la sagra avrà inizio alle ore 17 con giochi tradizionali e degustazione di caldarroste, crustuli alla castagna, castagne bollite, menù caldo a base di castagna, panini, birra e vino. Alle 18:30 ci sarà il concerto di musica etno-popolare con "Angela Bianco ed i Castrum in Quartet". Alle ore 20:00 si terrà la tanto attesa estrazione della riffa. Quest'ultimo concerto sarà seguito dall'Associazione Telematica Liberi.TV. Tutto il materiale realizzato sarà fruibile sia sul sito internet che sul canale Youtube di www.liberi.tv, nonché sui social di "Angela Bianco ed i Castrum in quartet".

Domenica 10 ci sarà il mercatino su via Vallone delle Pere dalle ore 10 in poi. La sagra avrà inizio alle ore 17 con i giochi tradizionali, ed alle 17:30 si svolgerà la premiazione dei vincitori del concorso di disegno, canto e poesia. Durante la serata si potranno degustare caldarroste, crustuli alla castagna, castagne bollite, panini, birra e vino. Concluderà la manifestazione, dalle 18:30, Otto Più Street Band.

Tutti gli aggiornamenti, i contatti e le informazioni, potranno essere reperite sui canali social dell'associazione "Circolo Noi con Voi" e sul sito internet www.circolonoiconvoi.it

"Angela Bianco ed i Castrum in Quartet", proporranno uno spettacolo all'insegna del divertimento e della buona musica tradizionale calabrese. "Mi accompagnano in questa travolgente avventura" ci racconta Angela Bianco, voce e danzatrice della band "Fabio Malomo (cassa e tamburelli), Giuseppe Mazzotta (percussioni etniche), Piero Chiodi (fisarmonica, organetto e fiati), Carmine Mazzotta (voce e chitarra) ed Antonio Abbruzzese (general manager che cura la nostra segreteria e la promozione). Ci poniamo l'obiettivo di valorizzare le nostre tradizioni attraverso lo studio e la divulgazione della musica popolare calabrese e del sud Italia. Siamo una formazione nuova ma con tanta esperienza ed un curriculum artistico di tutto rispetto che ci ha visto protagonisti in tutta la regione ed anche all'estero".

"Un grosso successo mediatico sta riscuotendo questa edizione della "Sagra della Castagna" di Cotronei" ha dichiarato il promoter Giuseppe Pipicelli, che sta curando l'aspetto artistico e promozionale della manifestazione "come non si era mai visto prima, grazie innanzitutto al supporto avuto dalla webTV Liberi.TV e dalla segreteria organizzativa della band "Angela Bianco ed i Castrum in Quartet", a dimostrazione che al giorno d'oggi, per avere successo, bisogna puntare sulla comunicazione e sulle nuove tecnologie. Proprio come sta facendo questo gruppo di musica etno-popolare, che partendo da Soveria Mannelli, dal centro della Calabria, sta conquistando il pubblico di tutta la Regione e non solo, oltre che per uno spettacolo coinvolgente, anche grazie ad un mix di innovazione e tradizione, le chiavi vincenti per questi ragazzi, che alla loro passione per le tradizioni popolari, affiancano una macchina mediatica unica nel suo genere, e che da popolarità e promozione ad ogni evento e località"