My Club Velico Crotone Day, sport e musica al Parco Pitagora

Sport, arte, cultura, musica, teatro: i preziosi elementi che compongono il My Club Velico Crotone Day, organizzato dal circolo velico cittadino, nella giornata di domenica 3 novembre, presso Parco Pitagora.

Dalle ore 10 alle ore 18.30, all'interno della struttura museale e dell'oasi verde, si susseguiranno varie attività sportive, dal fitness al calcetto e alle arti marziali sino alla pallavolo, al tennis e al pugilato, con un momento teatrale a cura dell'Accademia Kroma, intermezzi musicali con la Kroton Music Academy, Davide Calabretta e il trio composto da Rosario Misuraca, Ciccio Ierardi e Massimo Scaramuzzino, volgendo lo sguardo anche alla sana alimentazione con la degustazione dei prodotti genuini di Alessandro Cuomo Method, Magna Grecia Style e Mulinum.

Nel pomeriggio, è previsto il tour virtuale all'interno del museo, sulle orme di Pitagora, a cura di Virtual Agorà e, a seguire, la presentazione di "Vantativinne", ultima opera editoriale di Franco Laratta, mentre i più piccoli potranno divertirsi con lo spettacolo di Mago Niko, organizzato dall'associazione Noi Mamme&Bebè.

Numerose realtà associazionistiche del territorio hanno aderito alla giornata organizzata, in collaborazione con BPER Banca e Consorzio Jobel, per promuovere le attività del circolo velico ma soprattutto per offrire momenti di condivisione e divertimento alle famiglie crotonesi.

Durante il My Club Velico Crotone Day, inoltre, si darà avvio alla campagna di tesseramento 2020, dunque chi vuole sostenere il club velico cittadino potrà approfittare di questa occasione per tesserarsi.