Sequestrato fucile da caccia privo di riduttore: 56enne denunciato nel Crotonese

I carabinieri forestali hanno sorpreso nel territorio di Crucoli un uomo di 56 anni intento a cacciare con un fucile privo di riduttore. Dopo gli accertamenti, l'arma e il relativo munizionamento sono stati sequestrati. Il 56enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione della legge sulla caccia. Durante un servizio di controllo dell'attività venatoria, i militari della Stazione Cc forestale Cirò hanno scorto un cacciatore con il fucile in spalla nella località Pittaffo. L'uomo si è rapidamente sottratto allo loro vista, ma è stato ugualmente raggiunto e fermato dai due forestali. Nel corso degli accertamenti, il cacciatore ha dichiarato che l'arma era senza riduttore, il dispositivo che si pone all'interno delle armi a ripetizione e semiautomatiche per limitare il numero delle cartucce a due, così come è sancito dalla normativa vigente. I militari hanno sequestrato l'arma e il suo munizionamento per interrompere l'esercizio illegale della caccia.

Il 56enne, originario della provincia di Crotone ma residente a Cariati (in provincia di Cosenza), è stato denunciato alla Procura della Repubblica per la violazione della legge 157/1992, recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.