Landini a Melissa (Kr): “Ricostruire cultura del lavoro”

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha partecipato oggi a Melissa alla manifestazione organizzata in occasione del settantesimo anniversario dell'eccidio di Fondo Fragala' a Melissa dove nel '49 vennero uccisi tre braccianti che lottavano per le terre, episodio del quale, ha detto, "e' ancora attuale parlare perche' il lavoro deve essere un diritto". "Li' - ha aggiunto - le persone furono uccise perche' lavoravano la terra, da li' scatto' la richiesta di affermare la dignita' della persona attraverso il lavoro. Oggi questo e' ancora un problema aperto perche' ancora oggi si e' poveri lavorando e il diritto al lavoro molto spesso e' negato al punto che tanti giovani se ne devono andare dal nostro Paese". Landini ha anche parlato della vertenza dei 52 lavoratori del supermercato Carrefour di Crotone licenziati con un whatsapp. "Le persone - ha detto il segretario della Cgil - non sono merce che si puo' comprare e vendere. C'e' bisogno di ricostruire la cultura del lavoro, che vuol dire rispetto delle persone e anche rispetto di chi fa seriamente l'imprenditore, che anche quello deve essere un lavoro importante non fatto per sfruttare".

Dettagli Creato Martedì, 29 Ottobre 2019 19:10