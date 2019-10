Continua la protesta al Carrefour di Crotone, malore per un dipendente

"Ai nostri figli abbiamo detto che siamo rimasti senza lavoro, che dobbiamo tirare la cinghia piu' di prima, ma che abbiamo speranza nelle istituzioni e nel sindacato". A dirlo Rosaria, una delle 52 persone che da 13 giorni presidia il punto vendita Carrefour di Crotone dal quale sono state licenziate con un messaggio whatsapp (metodo e circostanza smentiti dalla proprietà nella giornata di ieri attraverso una nota stampa). I dipendenti presidiano il negozio per tenere accesa l'attenzione sulla vertenza e pressare affinche' il ministero dello Sviluppo economico conceda a breve l'incontro promesso per arrivare ad una soluzione. Nei locali la corrente e' stata staccata dal 16 ottobre e i generi alimentari stanno andando a male. Sabato c'e' stata una ispezione dell'Asp ed e' stato trovato cibo avariato. Uno dei dipendenti, rappresentante sindacale, ha avuto un malore mentre stava preparando una lettera di risposta alla Gdl che aveva sostenuto che "i licenziamenti non sono stati ancora intimati". Il sindacalista e' stato portato in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro.

Dettagli Creato Martedì, 29 Ottobre 2019 13:43