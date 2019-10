"L'operazione 'Acquamala' è un ulteriore, significativo, segnale di legalita' per il quale esprimo il sentito plauso agli uomini dei carabinieri e alla magistratura. L'impegno profuso da tutte le forze dell'ordine sta dando risultati rilevanti. Su questo percorso siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Colpire una organizzazione che spacciava davanti le scuole e' una operazione altamente meritoria. Come sindaco e genitore sapere che la 'libertà' dei nostri ragazzi e' tutelata rappresenta motivo di particolare serenita'. Operazioni come quella odierna invitano ancora di piu' la cittadinanza a stringersi intorno alle forze dell'ordine, a sostenere la loro azione. La comunita', attraverso il sottoscritto, intende confermare questa volonta'. Lo avevo detto in altra occasione: siamo particolarmente stanchi di sentire 'fuochi di artificio'". Lo afferma il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, in merito all'operazione di oggi contro una rete di spacciatori di droga, anche davanti alle scuole cittadine.

