Carrefour Crotone, il sindaco Pugliese incontra i sindacati: “Tavolo permanente e dialogo con la casa madre”

Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Filcam Cgil (Vincenzo Zizza), Fisascat Cisl (Salvatore Federico, Bruno Tallarico e Luana Violi), Uil Tucs (Giuseppe Palmieri e Vincenzo De Pietro) per affrontare la problematica relativa ai lavoratori di Carrefour Crotone, attualmente in sit in davanti la struttura, ricordando che i 52 lavoratori sono stati "licenziati" con un semplice WhatsApp e che non c'e' ancora riscontro in nessun atto ufficiale.

"Consapevoli che l'unico interlocutore serio e valido possa essere Carrefour Italia - e' scritto in una nota del Comune - sono state discusse alcune idee che saranno condivise con la casa madre. A cio' si e' giunti partendo proprio dalla positivita' del messaggio che Carrefour Italia ha inteso partecipare ai lavoratori. Sulla questione il sindaco e le organizzazioni sindacali hanno inteso aprire un tavolo permanente".