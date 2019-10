"Aemilia", Delrio in Antimafia il 23 ottobre

La Commissione Antimafia ha convocato in audizione per il prossimo 23 ottobre, mercoledi', alle ore 8,30 il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio. Da tempo la Lega chiede la convocazione in Commissione Antimafia, presieduta dal grillino Nicola Morra, di Graziano Delrio e del governatore dem Stefano Bonaccini per riferire sull'inchiesta Aemilia che ha messo in luce l'infiltrazione della 'ndrangheta nella Regione. Delrio, che e' stato sindaco di Reggio Emilia, ha sempre detto che se convocato in Antimafia si sarebbe presentato.

