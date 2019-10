Mario Spanò eletto presidente di Confindustria Crotone

Mario Spano' e' il nuovo Presidente di Confindustria Crotone. E' stato eletto oggi dall'Assemblea dei Soci riuniti. Presidente del CDA di Cai Service Spa, azienda del Gruppo Spano' da oltre trent'anni attivo nel settore delle forniture industriali ed ospedaliere, Mario Spano' succede a Michele Lucente che in apertura dei lavori ha ricordato il lavoro svolto durante il suo mandato, concluso stamattina con la firma dell'Addendum al Protocollo di legalita' per la bonifica del Sin di Crotone. "Credo molto nel lavoro di squadra - ha dichiarato il neo-eletto Presidente Spano' in apertura della sua relazione - e sono convinto che per affrontare le criticita' del nostro territorio e per svolgere un ruolo attivo e propositivo, il Presidente debba essere circondato da imprenditori che come lui credono nella forza del gruppo, nella capacita' di ascolto, di confronto con gli interlocutori istituzionali e di proposta".

