Cirò Marina (Kr), aveva una testuggine in casa: denunciato

Deteneva illegalmente in casa un esemplare di testuggine la cui specie, denominata "Testudo hermanni", e' protetta dalla Convenzione di Washington. Un uomo di Ciro' Marina e' stato denunciato dai carabinieri forestale, che hanno sequestrato l'animale. A scoprire la testuggine, che appartiene ad una specie autoctona del Sud Italia sottoposta negli anni ad un forte prelievo dal suo ambiente naturale che ne sta mettendo a rischio la sopravvivenza, sono stati i militari nel corso di una perquisizione domiciliare. L'animale era contenuto all'interno di una cassetta in legno, nella soffitta dell'abitazione dell'uomo. L'animale e' stato posto sotto sequestro e momentaneamente custodito in attesa di essere trasferito al Cras, il Centro recupero animali selvatici di Catanzaro.

Dettagli Creato Lunedì, 07 Ottobre 2019 15:43