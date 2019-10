Crotone: Forza Nuova ricorda Norma Cossetto

FN Crotone - si legge in una nota diffusa oggi - "ha voluto ricordare, nella data della sua tragica scomparsa, la giovane studentessa violentata ed uccisa dai partigiani nel 1943. Fu poi gettata nelle Foibe, insieme a migliaia di altri nostri connazionali.

In diverse zone della città sono stati affissi i volantini con la foto della giovane istriana, accompagnati da una rosa bianca. Tutto ciò per commemorare Norma ma, anche, per ricordare a chi, ancora oggi, (da parte di certa sinistra) continua ad osteggiare la memoria dei nostri connazionali infoibati per mera partigianeria politica".