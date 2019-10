Cadavere trovato nelle campagne di Isola Capo Rizzuto: è di un cittadino romeno di 39 anni

E' stato identificato il cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato il 30 settembre scorso in un ruscello in localita' "Fondo Concio" di Isola di Capo Rizzuto. Si tratta di un cittadino romeno, A.I, di 39 anni. All'identificazione si e' giunti a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Crotone. Le cause della morte, secondo quanto riferiscono gli stessi carabinieri, non sono attribuibili a terzi. Il che avvalora l'ipotesi gia' fatta dagli investigatori nell'immediatezza del ritrovamento del cadavere secondo cui la morte del romeno sarebbe da collegare ad una disgrazia.

La persona di nazionalita' romena trovata morta si chiamava Augustin Ion. Ad identificarlo e' stata una sorella che vive ad Isola Capo Rizzuto. Ion, senza fissa dimora, quando ne e' stato trovato il cadavere, secondo quanto e' emerso dall'autopsia, era deceduto da almeno cinque giorni. Nel corso dell'esame autoptico sono stati effettuati alcuni esami tossicologici.