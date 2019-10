Crotone, crocierista colpito da infarto: trasferito in ospedale

Un turista statunitense di 69 anni, in viaggio con la famiglia su una nave da crociera in navigazione al largo di Crotone, e' stato colpito da infarto. Dopo l'allarme lanciato dal Comandante della nave, la sala operativa della Guardia costiera di Crotone ha attivato i soccorsi, facendo dirigere l'imbarcazione verso il porto al fine di velocizzare le operazioni di trasbordo. Una motovedetta, partita dal porto di Crotone con a bordo il personale medico del 118 preventivamente allertato e fatto imbarcare nel giro di pochi minuti, ha intercettato la nave a poche miglia dalla costa, riuscendo ad effettuare l'intervento in sicurezza nonostante le avverse condizioni del mare. Il turista e' stato fatto sbarcare nel porto di Crotone, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasferirlo in ospedale.

