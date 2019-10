Cotronei (Kr), mensa scolastica al via il prossimo 8 ottobre

"Refezione scolastica, il servizio prenderà il via martedì 8 Ottobre. I pasti saranno preparati direttamente nelle cucine di ciascun plesso, anche a Piano Zingari dove, l'Amministrazione Comunale ha acquistato una nuova cucina". È quanto fa sapere l'assessore alla pubblica istruzione di Cotronei, Isabella Madia, ribadendo, insieme al sindaco Nicola Belcastro che "l'Amministrazione resta impegnata a garantire a tutti i servizi necessari".

"La Scuola – aggiunge l'assessore – ha l'importante ruolo di contribuire alla crescita sociale e civica dei giovani, compito difficile in un momento storico che richiede un rinnovamento per valorizzare le nuove generazioni e far ripartire, su basi di sostenibilità, lo sviluppo dei territori, della regione e del Paese. L'Amministrazione Comunale intende continuare a sostenere e promuovere iniziative finalizzate a sostenere la formazione e la coesione sociale, privilegiando la solidarietà, la legalità, la partecipazione democratica, il rispetto dell'altro, il valore della diversità, la tutela dell'ambiente e – conclude la Madia – del patrimonio identitario e comune".