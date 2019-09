Pd, Dell'Aquila: "Zingaretti non può girarsi dall'altra parte"

Il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti non puo' e non deve girarsi dall'altra parte. Quella di ieri e' stata un'assemblea pro e non contro il Pd e la sua unita'. Chiediamo il rispetto dello Statuto, del Regolamento e della vocazione democratica e maggioritaria del Pd. E' questa la frase che riassume il contenuto dell'Assemblea dei circoli e degli Amministratori che si tenuta ieri al Teatro Comunale di Catanzaro alla presenza di piu' di 150 circoli, un centinaio di Sindaci ed amministratori, dirigenti e militanti del partito che ieri hanno chiesto a gran voce la necessita' di svolgere le primarie. Una richiesta specifica e diretta quella lanciata al segretario Zingaretti". Lo afferma, in una nota, Giuseppe Dell'Aquila, segretario del Circolo del Pd di Ciro' Marina e vicepresidente della Provincia di Crotone.

"L'assemblea nella quale gli iscritti si sono autoconvocati - aggiunge - delinea una situazione paradossale nella quale del tutto evidente e' l'atteggiamento anomalo del commissario Graziano, che invece di chiudersi a riccio e nelle stanze romane dovrebbe espletare il suo mandato in Calabria ascoltando i Circoli e confrontandosi con i dirigenti e con gli amministratori che il territorio lo vivono, lo combattono, lo migliorano. L'assemblea di ieri, semmai, doveva essere convocata dallo stesso Graziano nei mesi scorsi. I Circoli non possono continuare ad essere il cuore del partito a fasi alterne, meritano rispetto perche' se il partito e' ancora vivo lo dobbiamo a loro. Una straordinaria e partecipata assemblea nella quale si evidenziano una serie di interventi seri e di qualita'. Non si evidenzia una tifoseria di una parte, ma si evidenzia l'amore verso il partito e in totale accordo con la linea del mandato del segretario Zingaretti che mette al centro le persone, i circoli, i territori. Non possiamo continuare a mettere in imbarazzo gli uomini e le donne di questo partito che sono consapevoli che la politica passa attraverso il confronto e non attraverso diktat". "Emerge forte e chiara, dunque - dice ancora Dell'Aquila - la necessita' di un incontro con il segretario Zingaretti, che non puo' lasciare la gestione di una partita cosi delicata per la Calabria. Una Calabria migliore che inizia a camminare con le sue gambe e che oggi chiede a gran voce la possibilita' di concorrere, con un suo uomo, alla guida della Regione per continuare un percorso avviato che non bisogna arrestare per favorire accordi presi altrove, lontano dalla Calabria e dai calabresi".