Cotronei (Kr), a novembre l’XI edizione della sagra della castagna

"Il successo di una iniziativa che mette al centro i simboli dell'economia locale e del patrimonio paesaggistico, le risorse e l'identità di un territorio passa anche dalla capacità di fare squadra tra le istituzioni e gli attori sociali. La condivisione di percorsi non può che portare a risultati positivi. Se questi sono i presupposti la Sagra della Castagna 2019 ha tutte le carte in regola per superare aspettative ed ambizioni. Si lavora all'edizione 2019". È quanto fa sapere l'assessore al turismo Vincenzo Girimonte che ieri (giovedì 19) ha incontrato le associazioni cittadine per definire i dettagli della tre giorni in programma dal venerdì 8 a domenica 10 novembre 2019.

Girimonte coglie l'occasione per esprimere soddisfazione con il Sindaco Nicola Belcastro per le numerose adesioni, per la qualità di proposte e per l'impegno riscontrato.

L'evento, patrocinato dall'Amministrazione Comunale e organizzato dall'Associazione Noi con voi, si avvarrà – è scritto nel comunicato stampa del Comune di Cotronei - della preziosa collaborazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato cittadini.