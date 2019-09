Cotronei (Kr), mensa scolastica ed assistenza: si parte ad ottobre

Tra i presupposti essenziali per garantire il diritto allo studio vi è anche quello di contribuire ad affermare servizi che accompagnino e favoriscano le normali attività didattiche. È il caso dell'assistenza educativa, della refezione e del trasporto scolastico. Tutte questioni sulle quali l'Esecutivo guidato dal Sindaco Nicola Belcastro ha investito, per tempo, attenzione ed impegno.

È quanto afferma l'assessore alla pubblica istruzione Isabella Madia che questa mattina (martedì 17) ha fatto visita al plesso della scuola secondaria di primo grado insieme alla neo dirigente scolastica Patrizia Barbarello.

L'assessore coglie l'occasione per informare che è in fase di redazione il bando per gli assistenti educativi e che la gara per l'affidamento del servizio mensa è alle fasi conclusive. Entrambi i servizi dovrebbero partire che entro i primi giorni del vicino mese di ottobre.

Ieri (lunedì 16) contestualmente all'avvio dell'anno scolastico è partito anche il servizio scuolabus.

Rientra nell'ottica di questo impegno – fa sapere l'Assessore - anche l'acquisto da parte dell'Ente di una cucina per il plesso di Piano Zingari che ne era rimasta sprovvista. -