Crotone, Arcuri (Invitalia) incontra sindaci provincia: "Con Cis opportunità di sviluppo per la Calabria"

L'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, ha incontrato oggi, nella Prefettura di CROTONE, i sindaci dei comuni della provincia. Promosso dal viceprefetto Sergio Mazzia, l'incontro e' servito per illustrare al presidente della provincia di CROTONE e ai sindaci le possibilita' di crescita e sviluppo che il Cis (Contratti istituzionali di sviluppo) puo' rappresentare per la Calabria Nord, nonche' le possibilita' e le modalita' per accedervi. Arcuri, e' scritto in una nota, ha in particolare spiegato ai sindaci e ai rappresentanti delle categorie produttive e sociali che Invitalia, in qualita' di soggetto attuatore dei Cis, raccogliera' e valutera' le proposte di intervento che verranno e poi eventualmente inserite nel gruppo di proposte finanziabili a valere sul CIS Calabria Nord.

"I progetti presentati - ha detto Arcuri - dovranno rispondere a determinate caratteristiche e, in particolare, dovranno essere: strategici, ovvero collegati allo sviluppo possibile del territorio; cantierabili nel breve periodo; addizionali, che significa non finanziati da altri fondi. Negli ultimi mesi, grazie al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attraverso lo strumento del Cis gia' utilizzato in Molise, nella Capitanata, in Basilicata e nella provincia di Cagliari, e' stato inaugurato un percorso assolutamente innovativo, opposto a quello usato nel Sud negli ultimi 50 anni: innanzitutto saranno gli attori istituzionali locali a scegliere i progetti strategici per lo sviluppo del crotonese e solo dopo averli ricevuti e valutati sara' stanziata la dotazione finanziaria".