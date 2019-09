Sparatoria in centro storico a Crotone: ferito 36enne

Sparatoria nel centro storico di Crotone, una persona e' rimasta ferita alle gambe. E' accaduto poco dopo le 19 di questa sera. Si tratta di T.G., 36 anni. L'episodio nella zona conosciuta come 'ferriata' nei vicoli del centro storico. La vittima e' stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Sul luogo della sparatoria e all'ospedale sono arrivati gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Crotone per i primi rilievi e per ricostruire l'avvenuto. (AGI)

Dettagli Creato Sabato, 07 Settembre 2019 20:46