Oltre un chilo di marijuana in auto: arrestato nel Crotonese

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ciro' Marina, insieme a quelli del 14esimo Battaglione Calabria di Vibo Valentia, in Strongoli, frazione Marina, hanno arrestato un 24enne di Strongoli per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell'Arma, dopo aver fermato l'uomo a bordo di una vettura durante un controllo alla circolazione stradale, hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo e hanno rinvenuto 1,2 chili di marijuana suddivisa in 15 involucri. La droga e' stata sequestrata. (AGI)

Dettagli Creato Venerdì, 06 Settembre 2019 09:49