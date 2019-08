Cirò, in auto con tirapugni e coltello nello zaino: denunciato

Nascondeva in uno zaino un coltello a serramanico e un tirapugni. Un diciottenne e' stato denunciato in stato di liberta', a Ciro', dai Carabinieri con l'accusa di porto abusivo di armi. I militari, nel corso di un controllo alla circolazione stradale assieme ai colleghi del 14/mo Battaglione Calabria, hanno fermato l'auto sulla quale viaggiava il diciottenne e, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, hanno trovato il tirapugni in metallo e il coltello lungo 21 centimetri. Il materiale e' stato sequestrato.

