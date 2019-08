A Crotone il primo Corso di Web Master professionale tenuto dal Prof. Pelosi della OpenArt di Napoli

Verrà presentato presso la Camera di Commercio di Crotone, nella sala Pitagora, Giovedì 29 agosto alle ore 11.00, il primo corso di web master tenuto dal Prof. Alfonso Pelosi della OpenArt di Napoli, e organizzato dall'agenzia Contatto di Saverio Danese.

Il corso professionale, a numero chiuso e che in poco tempo ha raggiunto il numero massimo dei partecipanti, mira alla formazione completa di tutte quelle persone che intendono avere le conoscenze necessarie per operare nel settore del web marketing. Un piano di studi completo, intenso e che abbraccia tutti i settori indispensabili delle webagency, con un approccio che preferisce la pratica alla teoria fine a se stessa.

Sono previste 12 lezioni, per un totale di 72 ore, che si svolgeranno a Crotone presso l'agenzia Contatto, suddivise in due sessioni: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 ogni sabato a partire dal 9 settembre.

Un'occasione unica per tutti i partecipanti che alla fine del corso avranno di sicuro le nozioni necessarie per poter utilizzare i maggiori softwares, così da riuscire a inserirsi nel più breve tempo possibile, in questo settore.

Prenderanno parte alla conferenza stampa: il Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, il Rettore della OpenArt di Napoli, Federico Donatelli insieme al Prof. Alfonso Pelosi, consulente e docente web marketing nonché relatore del corso professionale, Saverio Danese, Art Director dell'agenzia Contatto, l'imprenditore Alessandro Cuomo, l'orafo maestro crotonese Michele Affidato e l'imprenditore Floriano Noto. La conferenza verrà moderata dalla giornalista Maria Dora De Caria.