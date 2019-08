Crotone: Guardia di finanza sequestra seimila prodotti contraffatti

Circa 6 mila prodotti tra giocattoli, occhiali, cuffie musicali, auricolari e supporti per smartphone tutti con segni distintivi falsi e pericolosi per gli acquirenti sono stati sequestrati dai "baschi verdi" del Gruppo della Guardia di finanza di Crotone. Tre persone sono state denunciate per commercio di prodotti contraffatti, frode in commercio e ricettazione. I finanzieri, nell'ambito di un'attivita' mirata all'individuazione di ambulanti impegnati nella vendita di giocattoli e accessori con marche taroccate, hanno attuato un blitz sul lungomare della citta' che ha portato al sequestro della merce e all'applicazioni di sanzioni pecuniarie. Tra gli articoli messi in vendita anche apparecchiature elettriche risultate prive delle informazioni minime su istruzioni e precauzioni per l'uso, dati del fabbricante, rischi connessi all'uso e marchio di garanzia CE. Elevati verbali per oltre 4 mila euro a sette ambulanti extracomunitari.

Dettagli Creato Martedì, 27 Agosto 2019 09:33