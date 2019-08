Frana Sp 31: Belcastro sollecita la Provincia

Strada Provinciale n.31 che collega Cotronei con la SS 107, intervenire con la massima celerità per la sistemazione della frana. Il ripristino della sede stradale e delle condizioni di sicurezza per pubblica e privata circolazione stradale, a salvaguardia dell'incolumità di tutti gli utenti del tratto stradale interessato. Rappresenta l'unica via d'accesso a località montana di Trepidò. Individuare altre fonti di finanziamento da destinare alla mitigazione del rischio e dissesto idrogeologico.

È quanto ha sollecitato il Sindaco Nicola Belcastro in una lettera trasmessa nei giorni scorsi al Presidente della Provincia di Crotone Ugo Pugliese, indicando negli avvallamenti sulla strada che collega Cotronei con la Città pitagorica, serio motivo di preoccupazione per la viabilità.

L'appello fa seguito al sopralluogo congiunto tenutosi nello scorso mese di maggio e, ad oggi, ancora senza esito.

L'evento franoso causato da fenomeni di dissesto idrogeologico occorsi nell'ultima stagione invernale – evidenzia il Primo Cittadino - rappresenta un serio pericolo. Il restringimento della corsia e lo stesso smottamento del manto stradale, generano rischi ed insidie per la viabilità che specie in questo periodo è intensificata dalla presenza di turisti.