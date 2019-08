Cotronei: il 23 agosto l'ultima tappa del servizio di navetta gratuita

LASCIA L'AUTO E PRENDI LA NAVETTA, AL MARE TI PORTIAMO GRATIS, ultima tappa del servizio di trasporto gratuito. Venerdì 23 Agosto, con partenza alle Ore 7.30, si chiude con l'Acquapark Odissea di Corigliano Rossano. Posti ancora disponibili.

È quanto fa sapere l'assessore al turismo Vincenzo Girimonte esprimendo con il Sindaco Nicola Belcastro soddisfazione per il successo fatto registrare dai cittadini di Cotronei.

Il servizio si prenota chiamando al numero 0962.1906629 da lunedì a venerdì, dalle ORE 8 alle ORE 14 o anche tramite il link https://docs.google.com/forms/d/1DcZEOIecQbUdnBHACWBTGej1mXZsaGMk1BhZ_77Qqzk/edit?usp=drivesdk. È necessaria firmare la liberatoria per i passeggeri minorenni.

ESTATE INSIEME 2019, continuano gli appuntamenti della programmazione socio – culturale estiva.

Oggi, Mercoledì 21 nel piazzale Benzina di Trepidò si esibirà l'Acustic Band. L'Iniziativa è stata anticipata alle Ore 18,30.

Giovedì 22 e Venerdì 23 si disputerà il Super Beach Volley in piazza della Solidarietà. La Giornata del gusto è in programma per Sabato 24 a Trepidò. Nello stesso giorno a Villaggio Ardorino, in Sila, si esibiranno Gino & Raina - Villa Ada Posse.

A Settembre piazza della Solidarietà ospiterà Domenica 8 il Gran Galà Moda e spettacolo a cura del promoter Giuseppe Pipicelli; Sabato 14 lo spettacolo Disco Infernoe Domenica 15 le performance musicali di Carmine Scavo.