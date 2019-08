Crotone, Corrado (M5S): “Situazione a Ponticelli sotto la soglia minima di dignità, tutelare lavoratori”

"Mi domando cos'altro deve succedere a Ponticelli, nel Polo Tecnologico di Crotone gestito dalla società consortile Ekrò (Envì Group), perché i sindacati comincino ad agire concretamente nell'interesse di lavoratori. Le condizioni degli addetti al trattamento dei rifiuti, come hanno dimostrato le ispezioni condotte dalla fine giugno e come documentano le immagini scattate all'interno degli impianti, sono lontanissime da quella che chiamerei la soglia minima di dignità. Salute e sicurezza dei lavoratori sembrano essere diventate un miraggio, a Ponticelli, per non dire dei rischi che corrono l'ambiente circostante e i residenti della zona. Per questa ragione, ieri ho scritto al responsabile della Segreteria Nazionale della CISAL FIADEL Ambiente (Federazione Italiana Autonoma dei dipendenti degli Enti Locali) chiedendo un suo immediato sopralluogo, poiché la rappresentanza locale si comporta come le tre scimmiette della favola, e una presa di posizione pubblica sulla scabrosa realtà crotonese". Lo dichiara, in una nota, la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Margherita Corrado.

Dettagli Creato Sabato, 17 Agosto 2019 18:57