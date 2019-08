Crotone, sorpreso con cocaina: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, insieme a quelli della stazione di Mesoraca, durante un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 35enne del luogo, il quale, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e della somma totale di euro 10.800 suddivisa in banconote di vario taglio e di un bilancino di precisione. Su disposizione dell'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Crotone, l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

