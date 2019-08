Assorbenti e pannoloni come frazione neutra: la Regione sperimenta a Cotronei

Assorbenti igienici, pannoloni e pannolini pediatrici, parte da Cotronei una sperimentazione regionale: il monitoraggio per il metodo di calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani. Prodotti in particolare dalle strutture ospedaliere, extra ospedaliere, residenziali e semiresidenziali, tali rifiuti influiscono sull'effettiva percentuale di raccolta differenziata raggiunta dalle Amministrazioni Comunali.

Ecco perché andrebbero considerati frazione neutra.

Ad illustrare stato di fatto ed obiettivi dell'iniziativa che vedrà la Città dell'Idroelettrico sede di sperimentazione per l'intera regione sarà il Sindaco Nicola Belcastro, nel corso di una conferenza stampa ad hoc indetta per Giovedì 8, alle Ore 16 nella sala consiliare cittadina.

Coordinati da Lenin Montesanto, responsabile comunicazione strategica del comune, all'incontro con gli operatori dell'informazione, insieme al Primo Cittadino, interverranno anche l'assessore comunale Vincenzo Girimonte e l'assessore regionale all'Ambiente Antonella Rizzo.

Il Sindaco coglie l'occasione per ringraziare l'assessore Rizzoe la Regione Calabria per la sensibilità dimostrata rispetto ad una questione di rilevante importanza non solo per Cotronei.

Il metodo sperimentale promosso dalla Regione Calabria partirà da Cotronei perché città ospitante numerose strutture sanitarie e socio-sanitarie i cui posti letto attivi rappresentano il 10% della popolazione residente.