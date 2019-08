Tentano di disfarsi della droga gettandola dal finestrino: arrestati nel Crotonese

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ciro' Marina hanno arrestato un 37enne e un 20enne, entrambi residenti nella provincia di Cosenza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due giovani, percorrendo la S.S. 106, alla vista dei militari hanno tentato di disfarsi di un involucro contenente 33 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana lanciandolo dal finestrino dell'auto in corsa. Lo stupefacente, recuperato dai militari, è stato sequestrato. La perquisizione iniziata sul posto è poi stata estesa alle abitazioni dei due fermati, consentendo il rinvenimento di materiale atto alla pesatura ed al confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Crotone, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

04 Agosto 2019