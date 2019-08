Cinque docenti dell’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone a Spalato per un corso internazionale sull’inclusione scolastica “Special needs in education”

Si è svolta a Spalato (Croazia), dal 22 al 26 Luglio 2019, presso il MAKSIMA TRAINING CENTRE , la prima mobilità del Progetto Erasmus "APRIAMO LE MENTI A APPROCCI INNOVATIVI IN EUROPA!", a cui hanno partecipato cinque docenti dell'I.I.S. "PERTINI SANTONI": la prof.ssa ORNELLA PEGORARO (REFERENTE ERASMUS+, Docente di Lingua Inglese), la prof.ssa FLAVIA BONANNO (Membro Commissione Erasmus+, Docente di Lingua Inglese), la prof.ssa ANNA LUCIA PERRUPATO (Referente CTS-Centro Territoriale di supporto per le nuove tecnologie e disabilità, Referente Centro Autismo, Docente di Sostegno), i proff. ROBERTO ROSSITTI (Coordinatore attività sportive per disabili , Operatore CTS, formatore nel settore delle tecnologie per disabili, Docente di Sostegno) e PASQUALINO PIRO (Operatore CTS, Docente di Sostegno)).

L'importante evento di formazione internazionale, a cui hanno partecipato docenti di altri Paesi Europei (Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Polonia, Ungheria, Finlandia Estonia), ha avuto come tema l'acquisizione di metodologie innovative per l'inclusione degli studenti con bisogni speciali.

Interessantissimi i workshops effettuatI:

· Presentazione di tutti gli Istituti Europei partecipanti;

· l'uso di nuove tecnologie per l'inclusione di alunni con BES;

· le difficoltà nel processo di apprendimento

· le caratteristiche dell'insegnante del 21° secolo;

· l'ADHD

· l'uso dei mezzi multimediali in classe;

· le sfide che gli insegnanti dovranno affrontare in futuro;

· corso di lingua inglese a livello avanzato;

· il sistema scolastico croato, dopo il quale si è sviluppato un dibattito sui sistemi scolastici Europei tra tutti i partecipanti.

Inoltre, è stata effettuata una visita all'associazione per bambini con disabilità "Andeli", dove la Direttrice ha spiegato i mezzi con cui supportano i bambini con bisogni speciali.

Tutti i partecipanti hanno conseguito l'attestato di partecipazione al corso e il Documento Europass Mobility.

Il corso, oltre che a rappresentare una eccezionale opportunità di arricchimento culturale a livello Europeo con scambio di buone pratiche tra tutti i partecipanti, ha offerto a tutti l'opportunità di visitare il territorio croato sia da punto di vista storico che naturalistico, con visita alle città di Spalato (Capoluogo della Regione spalatino-dalmata, famosa per il Palazzo di Diocleziano), Trogir (suggestiva cittadina posta vicino alla costa adriatica su due isole della Dalmazia centrale), l'Isola di Brac (isola croata nel Mar Adriatico famosa soprattutto per la spiaggia di ciottoli bianchi del Corno d'Oro), il Parco Nazionale Krka - tra cascate, canyon, monasteri e siti storici.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Ida Sisca, la Referente Erasmus+ Prof.ssa Ornella Pegoraro e tutti gli altri partecipanti esprimono la massima soddisfazione per l'opportunità formativa che che è stata resa possibile attraverso il Programma Europeo ERASMUS+ che vede l'I.I.S. "PERTINI-SANTONI sempre più una Scuola Europea, grazie ai Progetti ERASMUS plus, in cui è attiva da oltre 25 anni.