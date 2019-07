Isola Capo Rizzuto (Kr), sequestrato fabbricato abusivo

I carabinieri forestali hanno scoperto un fabbricato del tutto abusivo a Le Castella. L'opera, in stato di avanzata esecuzione, e' stata posta sotto sequestro. Il provvedimento e' stato gia' convalidato dall'Autorita' giudiziaria. Ai carabinieri forestali della stazione Crotone non era sfuggito il manufatto in corso di costruzione, realizzato con laterizi a faccia vista, di ottima fattura, nella fascia di rispetto di un corso d'acqua soggetta a vincolo paesaggistico. E' stato sollecitato cosi' l'intervento dell'ufficio tecnico comunale che ha certificato l'inesistenza di atti legittimanti l'edificazione. I militari hanno quindi proceduto al sequestro. Il proprietario del terreno e' stato denunciato all'autorita' giudiziario per violazioni della normativa edilizia e di quella paesaggistica.

Dettagli Creato Martedì, 30 Luglio 2019 13:23