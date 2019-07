E' stata presentata a Crotone, nel corso di una conferenza stampa, l'attivita' Archeologica Preventiva relativa alla valorizzazione del progetto Antica Kroton. "La conferenza stampa - ha spiegato il sindaco di Crotone Ugo Pugliese - si e' svolta in via Vittorio Veneto e non tra le mura del palazzo comunale perche' il progetto destinato a cambiare il volto di Crotone appartiene alla citta'". "Un cantiere aperto quello relativo all'archeologia preventiva - e' detto in una nota del Comune di Crotone - destinato a rivelare il potenziale archeologico della citta' che pone la stessa all'avanguardia per le tecniche utilizzate per i sondaggi che si stanno effettuando e sul piano nazionale ed internazionale per la portata dell'intervento, uno dei piu' rilevanti in materia di valorizzazione di beni culturali". All'incontro con i giornalisti con il sindaco Pugliese sono intervenuti l'assessore alla Cultura Valentina Galdieri, la consigliera regionale Flora Sculco, Domenico Schiava dirigente generale del dipartimento Urbanistica della Regione, Giuseppe Nicoletti della Soprintendenza ai Beni Culturali e Giuseppe Ceraudo dell'Universita' del Salento che sta effettuando i rilevamenti. "Mentre si svolgeva la conferenza stampa - e' detto il geo radar era gia' in azione per i rilevamenti in piazza della Resistenza ed in via Vittorio Veneto e sono stati tanti i cittadini che hanno potuto apprezzare in tempo reale il lavoro che si sta svolgendo. Dopo la presentazione ufficiale del progetto, avvenuta lo scorso 12 aprile, Antica Kroton e' gia' in fase operativa. E' gia' una realta' destinata a cambiare, per la portata dell'intervento, il volto della citta' aprendo scenari importanti non solo dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico ma assumendo una importanza strategica dal punto di vista dello sviluppo economico e turistico. L'attivita' di archeologica preventiva svolta dalla societa' E.A.R.T.H. spin off dell'Universita' del Salento sotto la direzione del prof. Ceraudo in collaborazione con la societa' A.T.S. dell'Universita' degli Studi di Siena e la Geostudi Astier sono tra le piu' innovative e tecnologicamente avanzate. Il georadar e' tra i principali strumenti di esplorazione del sottosuolo per le indagini archeologiche".

"La tecnologia georadar - riporta ancora la nota - viene applicata su tutte le aree interessate: quartiere settentrionale dove si sono gia' effettuati rilevamenti, piazza della Resistenza e domani in piazza Francesco Mantegna nel parcheggio delle poste. Altre metodologie che si stanno utilizzando sono il laser scanner e la fotografia aerea. L'analisi dei risultati di queste attivita' consentiranno di poter avere un quadro completo del potenziale archeologico della Antica Kroton e i primi dati che stanno arrivando sono confortanti da questo punto di vista".