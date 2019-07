Torna il Cirò Wine Festival: ecco il programma degli eventi

Il 9 e il 10 agosto 2019 torna il Cirò Wine Festival, l'appuntamento dedicato ai vini della più significativa denominazione calabrese. Nell'anno del 50esimo anniversario della costituzione della Doc con grandi novità.

Organizzato dal "Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò Doc e Melissa Doc" l'evento si arricchisce di nuovi appuntamenti: momento fondamentale rimane come di consueto la Gran Degustazione della sera del 10 agosto dalle 21 in poi con la partecipazione di oltre 25 aziende del territorio nella suggestiva piazza dei Mercati Saraceni a Madonna di Mare, nel comune di Cirò Marina.

Riconfermati i winetour nelle aziende, previsti sia il 9 che il 10 agosto, per appassionati e operatori per conoscere direttamente i protagonisti del vino, l'anima e il lavoro che c'è dietro le singole bottiglie di vino.

Due le grandi novità che il Consorzio ha messo in cantiere: le degustazioni guidate da esperti del settore e la presenza dell'istituto del Vino Rosa Autoctono Italiano, di cui fa parte il Cirò insieme ad altre realtà consortili quali quelle del Chiaretto e del Bardolino in Veneto, il Valtènesi in Lombardia, il Consorzio vini d'Abruzzo, quello di Castel del Monte e quello del salice Salentino in Puglia.