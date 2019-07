Armi e munizioni in un muretto a secco: un arresto nel Crotonese

I carabinieri di Petilia Policastro (Kr) hanno arrestato un uomo di 44 anni, per ricettazione, detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione ai fin di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno rivenuto in un muretto a secco dell'azienda agricola dell'uomo, nella frazione Pagliarelle, quattro fucili e varie munizioni. Nella stessa proprieta' sono state trovate anche due piante di marijuana, un bilancino di precisione e materiale da taglio per il confezionamento. Il 44 enne e' stato tradotto nel carcere di Crotone. (AGI)

Dettagli Creato Sabato, 20 Luglio 2019 10:57