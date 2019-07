Cotronei (Kr), Girimonte: "Rifiuti, serve maggiore collaborazione"

"Siamo convinti che tutti, indistantamente, possiamo fare molto di più di quello che stiamo facendo. Possiamo contribuire a non rendere vano l'impegno di quanti si sforzano – perchè comprendiamo che per alcuni possa essere uno sforzo modificare le proprie abitudini – di conferire i rifiuti nel corretto modo. Senza deturpare l'ambiente. Senza abbandonare rifiuti per strada".

È quanto ribadisce l'assessore all'ambiente Vincenzo Girimonte rendendo noto che nella giornata odierna (venerdì 19) è stato necessario provvedere con una nuova bonifica in Sila, dove ignoti hanno abbandonato rifiuti di vario genere, materiale risultato dalla potatura di giardini.

"Confidiamo nelle autorità competenti e nel lavoro che stanno mettendo in atto. È delle ultime ore la notizia che le forze dell'ordine hanno sorpreso e sanzionato persone intente ad abbandonare rifiuti sul territorio. All'attività di controllo e repressione verso questo tipo di fenomeni – aggiunge – ci piacerebbe che ci fosse una risposta spontanea e positiva della comunità rispetto ad un percorso che non può che giovare all'immagine della Città. Di certo meno polemiche e più collaborazione".

L'Assessore ricorda che è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cotronei, servizio di prenotazione del ritiro degli ingombranti. Basta indicare il nome ed il cognome, l'indirizzo ed i contatti telefonici e in quale fascia di orario del martedì, giorno di ritiro, si preferisce essere raggiunti.