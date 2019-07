Cotronei: parola d'ordine "inclusione"

Un giardino sociale ed un laboratorio teatrale, quali strumenti strategici per facilitare le capacità relazionali, stimolare abilità espressive e creative, favorire l'autonomia ed il benessere personale. In una parola, promuovere l'inclusione sociale. È l'obiettivo del progetto COTRONEI: INCLUDIAMO MINORI, DISABILI E ANZIANI approvato nei giorni scorsi dall'Esecutivo Belcastro.

È quanto fa sapere l'assessore alle politiche sociali Frieda Grassi informando che per la realizzazione e concretizzazione dell'idea progettuale il Comune ha chiesto quasi 18 mila euro al Ministero dell'interno, nell'ambito dei contributi fondi UNRRA 2019 (United Nation Relief and Rehabilitation Administration) destinati alla realizzazione e al potenziamento dei servizi socio-assistenziali.

Le attività già svolte e l'esperienza maturata nel campo delle politiche sociali in termini di assistenza domiciliare per anziani e disabili e di assistenza educativa per minori disabili – sottolinea la Grassi - ha permesso di individuare una carenza rispetto all'inclusione di questi stessi utenti. Il percorso che si è deciso di intraprendere è rivolto, quindi, a superare questo deficit e a mettere in campo attività che superano il concetto di mera assistenza e che, invece, mirano a stimolare le abilità, le attitudini e la partecipazione attiva nella vita comunitaria.

Garantire una migliore qualità della vita attraverso attività di inclusione sociale e migliorare l'offerta di servizi intercettando fondi extra-bilancio è l'obiettivo che l'Amministrazione Comunale auspica di poter conseguire attraverso il finanziamento del progetto.