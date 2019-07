Pd Crotone: nominati i componenti della segreteria cittadina

La segretaria cittadina del Partito democratico, Antonella Stefanizzi, ha nominato oggi i componenti della segreteria che dovranno affiancarla nei prossimi mesi. Si tratta di Claudio Mole', Carmine Talarico, Pietro Adolfini, Gina Squillace, Maurizio Tricoli, Filippo Esposito e Francesco Aracri. "La segreteria che nasce oggi - si legge in una nota di via Panella - non e' definitivamente chiusa e rimane aperta a coloro i quali avranno voglia di impegnarsi e portare avanti, insieme, l'obiettivo che il Partito torni ad occuparsi del territorio e delle persone". Si tratta, infatti, di "un primo importante passo verso il completamento di organismi in grado di respingere l'ondata correntizia per troppo tempo protagonista".

Dettagli Creato Lunedì, 15 Luglio 2019 17:44