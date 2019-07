Istituto Margherita Hack a Cotronei: il Comune garantisce sostegno

Un istituto importante come è quello della Scuola, alla quale deleghiamo l'educazione e la formazione dei nostri figli, non può rispondere alla logica dei numeri. Bisogna guardare alla qualità e preservare il ruolo di questi presidi culturali e civici. È dai banchi di scuola che si costruiscono società migliori.

È quanto dichiara il Sindaco di Cotronei Nicola Belcastro confermando l'impegno ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale alle comprensive e legittime preoccupazioni dell'Istituto secondario di secondo grado Margherita Hack rispetto alla mancata autonomia.

In quest'ottica, il Primo Cittadino ha convocato per le ore 10 di domani, Martedì 16, un incontro ad hoc con la dirigenza dell'Istituto di via Laghi Silani. L'incontro sarà ospitato nella sala giunta comunale.

L'obiettivo – precisa il Sindaco – è quello di condividere ogni iniziativa utile alla causa e dare seguito alla serie di incontri e colloqui con gli uffici scolastici preposti, provinciali e regionali che l'Amministrazione Comunale ha già sollecitato e ottenuto.