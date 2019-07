Scontro tra moto e auto: muore 22enne a Crotone

Un giovane motociclista di 22 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente della strada avvenuto lungo la provinciale che collega Crotone al comune di Scandale nel tratto si innesta sulla statale 106 dalla rotatoria di Passovecchio. La vittima si chiamava Francesco Forte, di Crotone, che si trovava alla guida di un motociclo quando si e' scontrato con una Fiat Punto che procedeva in direzione della statale. Lo scontro ha fatto sbandare la moto che e' finita in un fosso. Il conducente è morto sul colpo. Ferito l'autista dell'auto che e' stato trasportato in ospedale dal Suem 118. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia stradale di Crotone.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Luglio 2019 20:00