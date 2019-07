Operazione "Krimisa", Meloni su consigliere FdI coinvolto: "Pena doppia per traditori destra"

"Per quello che mi riguarda chi tradisce l'Italia da destra deve avere una pena doppia e vorrei che tutti i partiti avessero la stessa attenzione". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia ha commentato l'arresto del consigliere comunale di Ferno, Enzo Misiano di Fdi, nell'ambito dell'inchiesta "Krimisa" sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta nell'hinterland milanese e nel Varesotto. "Da presidente avendo migliaia di consiglieri è difficile sapere tutto di tutti - ha aggiunto Meloni - La differenza è come si reagisce: noi siamo chiarissimi". A Misiano il partito ha ritirato la tessera: "Lo facciamo sempre in modo cautelativo - ha spiegato - C'è la presunzione di innocenza. Il mio cuore spera che possa dimostrare la sua innocenza ed estraneità perché ho cominciato a fare politica quando è stato ammazzato il giudice Paolo Borsellino quindi ho un'idea molto chiara di come ci dobbiamo muovere su queste questioni".

Dettagli Creato Sabato, 06 Luglio 2019 15:01