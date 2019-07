Crotone, la Lega per Salvini Premier: “Ministro è informato su crisi Abramo Customer Care”

"Nei giorni scorsi vi e' stata un'interlocuzione tra la proprieta' dell'azienda Abramo Customer Care, che vanta circa 5.000 addetti in Italia di cui 3.500 in Calabria e 1430 a Crotone e Giancarlo Cerrelli (Lega per Salvini Premier Crotone). Oggetto dell'interlocuzione e' stata la forte contrazione dei volumi da parte del committente TIM, che comportera' entro la fine dello stesso anno una riduzione del fatturato di circa il 40%". Lo rende noto la Lega per Salvini premier. "Numeri elevatissimi - e' scritto in una nota - per l'impatto sociale che ne potrebbe scaturire e che minerebbe direttamente la tenuta sociale del territorio crotonese gia' martoriato da mille difficolta' e con una disoccupazione giovanile elevatissima. La paventata apertura di una procedura di mobilita' per circa un migliaio di persone che seguirebbe l'allontanamento di gia' 800 addetti a tempo determinato nella sola sede crotonese, rappresenterebbe un dramma di forte impatto sociale per la citta' pitagorica; l'azienda Abramo, infatti, per anni ha rappresentato e tutt'ora rappresenta per molti giovani, l'unica opportunita' lavorativa nella zona, che altrimenti dovrebbero andar via dalla propria terra, ma anche ha permesso a migliaia di mamme, proprio per la modalita' di servizio che il call center garantisce, di trovare una gratificazione lavorativa che difficilmente avrebbero trovato". "Di questa urgenza sociale - conclude la nota - Cerrelli ha tempestivamente notiziato il Commissario regionale della Lega per Salvini Premier Calabria, l'on. Cristian Invernizzi, che ha a sua volta informato il ministro Matteo Salvini e, cosi', e' stato stabilito un contatto con un esponente governativo della Lega di primissimo piano che si e' reso disponibile a fare di tutto per trovare un accordo con la piu' grande azienda di telecomunicazioni italiana, al fine di scongiurare l'incubo della perdita di un numero cosi' elevato di posti di lavoro. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi, si spera di segno positivo".

Dettagli Creato Mercoledì, 03 Luglio 2019 18:39