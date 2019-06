Cotronei (Kr), dal primo luglio il laboratorio estivo gratuito per i più piccoli

"Promuovere l'aggregazione e offrire occasioni di socializzazione. Stimolare la creatività attraverso esperienze educative. Contribuire ad aiutare le famiglie nella gestione dei figli anche nel periodo estivo. Continua l'attenzione verso il sociale da parte dell'Esecutivo Belcastro che, anche per quest'anno, promuove il laboratorio estivo PLAY WITH US KINDER LAB rivolto ai bambini tra i 5 e i 13 anni". A darne notizia è l'assessore alle politiche sociali del Comune di Cotronei, Frieda Grassi, sottolineando che "il benessere e la crescita dei più piccoli in un contesto a loro favorevole si confermano tra i principali obiettivi del progetto".

Realizzato in collaborazione con il COPROSS e grazie anche alla Chiesa di San Nicola Vescovo di Cotronei, che fornirà alcuni strumenti ludici, il laboratorio gratuito sarà attivo da lunedì primo luglio a venerdì 13 settembre. È possibile iscriversi compilando il modulo disponibile presso gli uffici comunali.