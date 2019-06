Il Comitato “Aeroporto di Crotone”: “La gestione Sacal porterà alla chiusura dello scalo”

"La gestione della Sacal portera' inevitabilmente alla chiusura dell'aeroporto di Crotone". E' l'allarme lanciato dal comitato cittadino "Aeroporto di Crotone" che ha presentato il dossier "La magica gestione Sacal". Il presidente del comitato, Giuseppe Martino, ed i soci Franco Turano e Vito Martino hanno detto di aver redatto il dossier attraverso gli atti resi pubblici dalla Sacal sul suo sito. "Ventuno bandi - e' scritto nel report - che di fatto dimostrano la non volonta' della Sacal di gestire e far ripartire il nostro aeroporto e di non voler investire quasi nulla nello stesso". Dai 21 atti prodotti da Sacal per lo scalo pitagorico si evince, secondo il Comitato che, la maggior parte non ha avuto esito positivo. "Il vero motivo - si afferma nel report del Comitato Aeroporto Crotone - e' da ricercare appunto nella precarieta' della gestione Sacal che non convince alcun investitore poiche' non rende pubblici quei documenti che sono alla base di ogni partnership economica: piano industriale degli investimenti e bilancio dello scalo pitagorico". Le indagini che non vanno a buon fine, secondo il comitato, hanno come scopo quello di dimostrare che l'aeroporto di Crotone non interessi a nessuno. "Tutte prove - ha detto Martino - che temiamo verranno portate agli atti per screditare lo scalo all'interno dei futuri piani decisionali calabresi e nazionali". "Ci chiediamo - conclude lo studio del Comitato - se e' possibile che un aeroporto venga gestito in tal modo nell'indifferenza dell'Enac e del Ministero dei Trasporti. Ci chiediamo perche' la politica locale, regionale e nazionale, che con slogan spesso parlano di Crotone, non vedono cio' che la Sacal sta mettendo in atto sopra in nostri cieli".

Dettagli Creato Venerdì, 21 Giugno 2019 20:50