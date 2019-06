Cotronei (Kr), raccolta porta a porta: da domani bollino per promuovere corretta differenziazione rifiuti

"Raccolta differenziata porta a porta. A partire da domani, mercoledì 19 giugno, sarà applicato un bollino sui sacchi di rifiuti depositati senza rispettare il calendario. Le autorità competenti si occuperanno di rintracciare il proprietario e applicare le sanzioni". È quanto è stato stabilito in occasione dell'incontro ad hoc svoltosi oggi (martedì 18) al quale ha partecipato il sindaco Nicola Belcastro, gli assessori Vincenzo Girimonte, Frida Grassi e Francesco Teti gli operatori e i rappresentanti della ditta affidataria del servizio di raccolta Serravalle SRL e i responsabili dell'ufficio tecnico e tributi.

A darne notizia è l'assessore all'ambiente Girimonte invitando, anche a nome del primo cittadino, a rispettare il calendario e a non utilizzare più il sacco nero.

"Occorre una inversione di tendenza – dichiara Girimonte. È necessario che i cittadini facciano più attenzione anche nel differenziare. La ditta incaricata – questa la denuncia dell'amministrazione comunale – continua a rinvenire nelle buste destinate all'indifferenziata (ritirate ogni sabato) altri materiali, dal vetro alla plastica, fino alla carta che invece dovrebbero essere differenziati nei giorni previsti dal calendario. Oltre a far affidamento al materiale informativo distribuito per la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Amministrazione Comunale COTRONEI SI DIFFERENZIA, è anche possibile far riferimento ai simboli contenuti sui contenitori. Differenziando correttamente i rifiuti, rispettando i giorni di conferimento – conclude Girimonte – possiamo incrementare la percentuale con notevoli vantaggi economici nel lungo tempo, tutelando e rispettando l'ambiente".

ECCO IL CALENDARIO DEL SERVIZIO PORTA A PORTA.

L'umido viene prelevato il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Plastica e multimateriale il martedì. Il mercoledì il vetro. Carte e cartone giovedì. Sabato l'indifferenziata. – Per gli ingombranti e i RAEE è possibile prenotare il ritiro ogni lunedì mattina. Gli imballaggi in legno si possono portare alle isole ecologiche comunali attrezzate.