Pesca ricci di mare, una denuncia nel Crotonese

Personale della Capitaneria di porto di Crotone, nell'ambito dell'attivita' di controllo nell'Area marina protetta di Capo Rizzuto per contrastare il fenomeno della pesca di frodo, ha avvicinato, per gli accertamenti di rito, una persona intenta a rientrare con il proprio natante nel porticciolo di "Le Castella" con a bordo un consistente quantitativo di ricci di mare appena raccolti. Il pescatore ha deciso di tentare la fuga via mare, ma i militari lo hanno inseguito riuscendo a raggiungerlo ed identificarlo. Al pescatore e' stata elevata una sanzione amministrativa di duemila euro per la pesca e la detenzione di ricci di mare durante il periodo di fermo, valido nei mesi di maggio e giugno. Il personale della Capitaneria ha eseguito, al contempo, il sequestro degli attrezzi utilizzati per la pesca illegale e del motore dell'imbarcazione, risultato privo di copertura assicurativa. Il pescatore e' stato deferito inoltre alla competente autorita' giudiziaria.

Dettagli Creato Sabato, 15 Giugno 2019 13:29